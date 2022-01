Groeiend geweld tegen Syriërs in Turkije: ‘Niemand was veilig, het was angstaanjagend’

Doodsbe­drei­gin­gen voor vriendin van ontvoerder Dean: ‘Een Kalasjnik­ov door je hoofd’

De Nederlandse vriendin van de ontvoerder van de overleden Belgische kleuter Dean (4) wordt op sociale media massaal bestookt met doodsbedreigingen en ernstige verwensingen. Haar advocaat Bart De Decker is hiervan op de hoogte en heeft bij het Belgische Openbaar Ministerie een verzoek neergelegd om daar iets aan te doen, laat hij aan deze site weten. ,,We verwachten dat het profiel niet lang meer in de lucht zal blijven.”

20 januari