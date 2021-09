Groep Franse jongeren valt agenten aan en bevrijdt net opgepakte drugsdealer

In Marseille is een anti-drugsoperatie van de politie flink uit de hand gelopen. Een speciaal team van agenten ging maandag naar een probleemwijk in het noorden van de stad. Daar werd een 16-jarige verdachte van drugshandel staande gehouden. De jongen bleek enorm veel cash geld op zak te hebben. Hij werd geboeid en gearresteerd.