Groepsaanranding geestelijk beperkte vrouw in bus verdeelt Marokko

Een filmpje met minderjarige jongens die een jonge vrouw aanranden in een bus in Casablanca, verhit de gemoederen in Marokko. Sommige socialmediagebruikers zijn woedend dat de buschauffeur en eventuele medepassagiers niet ingrepen, anderen wijzen het slachtoffer na met de vinger. De vermeende daders werden gisteren gearresteerd.

De video ging zondagavond viraal. De beelden tonen een groepje shirtloze tieners dat een huilende vrouw op klaarlichte dag hardhandig heen en weer duwt in een bus en luid lachend haar intieme delen aanraakt. Het halfnaakte slachtoffer smeekt de jongens haar met rust te laten, maar zij gaan rustig door met het ontkleden, bepotelen en beledigen van de passagiere terwijl de bus doorrijdt en niemand ingrijpt.

Buschauffeur

De groepsaanranding vond afgelopen vrijdag plaats in Casablanca in een bus van M'Dina Bus, zo maakte het vervoersbedrijf gisteren bekend. De chauffeur ligt nu publiekelijk onder vuur omdat hij niet ingreep, maar zijn werkgever verklaarde tegenover Marokkaanse media 'dat dit niet afgeleid kan worden uit een 1 minuut durend filmje'.

Volgens het directoraat-generaal voor de Nationale Veiligheid ging het filmpje zondag online maar dateert het al van drie maanden geleden. Online media melden dat de video werd gelekt nadat het mobieltje van een van de vermeende aanranders was gestolen.

De politie zegt dat de buschauffeur noch het slachtoffer aangifte deden van het incident. Een eerste onderzoek naar de groepsaanranding wijst uit dat het slachtoffer 24 jaar oud is en kampt met geestelijke gezondheidsproblemen. Mediaverkooppunten claimen op basis van uitspraken van familieleden van het slachtoffer dat het meisje het verstand heeft van een 12-jarige.

Alarmbel

Het aanrandingsfilmpje maakt woedende en geschokte reacties los onder gebruikers van social media in Marokko en in de Marokkaanse pers. 'Horror in Casablanca' en 'Monsters plegen gruwelijke misdaad', kopten plaatselijke media die de alarmbel luiden over het fenomeen van het lastigvallen van vrouwen in de openbare ruimte.

De non-profitorganisatie Touche pas à mon enfant (Kom niet aan mijn kind) lanceerde op Facebook een oproep aan getuigen om mee te helpen bij het identificeren en vinden van de daders 'zodat deze barbaarse horde die op laffe wijze een jonge vrouw aanviel voor het gerecht zal worden gebracht'. De organisatie, die pedo-criminaliteit bestrijdt, plaatste er zelfs screenshots bij van enkele vermeende daders.

Een groep Facebookgebruikers roept op tot het houden van een zitblokkade, morgen van 18 tot 20 uur op het centrale plein in Casablanca, bij wijze van geweldloos protest. Volgens marokko.nl zijn de initiatiefnemers jonge vrouwen die lid zijn van de Facebookgroep Al Fam.

Daders

Er zijn ook socialmediagebruikers die het openlijk opnemen voor de betrokken jongens. Hun slachtoffer zou provocerende kleding hebben gedragen. 'Jullie kleden je als hoeren en gaan dan het slachtoffer uithangen! Het is normaal dat dit soort dingen gebeurt als je je zo gedraagt. Als ze een respectabel meisje was geweest, had niemand haar durven aanraken. Ook rijst de vraag wat ze achterin de bus deed met een groepje tienerjongens', reageert Abdelaziz Sadni Andaloussi op de nieuwssite m.le360.ma

De vermeende daders werden gisteren gearresteerd. Het gaat om zes tieners tussen de 15 en 17 jaar oud. De politie arresteerde hen in hun ouderlijke woningen in Sidi Bernoussi, een voorstad van Casablanca. ,,De verdachten zijn onder politietoezicht geplaatst. Dit in afwachting van verder onderzoek naar de ware toedracht van deze zaak, aanhouding van andere betrokkenen bij deze strafbare feiten en berechting van de schuldigen'', zo meldt het directoraat-generaal van Nationale Veiligheid.

De vermeende daders tussen de 15 en 17 jaar werden gisteren gearresteerd in een voorstad van Casablanca.

