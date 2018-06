Grondlegger Starbucks zag bedrijf in 30 jaar groeien van 11 tot 28.000 vestigingen

De 64-jarige Schultz kreeg in 1986 de leiding over het bedrijf. Eerder dit jaar, in april, deed hij al een stapje opzij. Toen gaf hij de positie van topman over aan Kevin Johnson. Onder Johnson moet het bedrijf proberen een manier te vinden om de groei in de thuismarkt weer aan te jagen.

Schultz zou bezig zijn met een boek over de impact van de koffieketen op het sociale leven in de Verenigde Staten. ,,Door Starbucks zijn miljoenen mensen op een andere manier koffie gaan drinken'', schreef hij in een brief aan zijn medewerkers. Volgens Starbucks wordt Schultz in het bestuur opgevolgd door Myron E. Ullman.

Dure operatie

Starbucks kwam onlangs nog negatief in het nieuws in de VS, toen twee donkere mannen zonder zichtbare aanleiding werden gearrestateerd na een belletje van medewerkers. Schultz besloot alle vestigingen voor korte tijd te sluiten om het personeel te trainen en herhaling van racistische incidenten te voorkomen. Sommige aandeelhouders hadden kritiek op die dure operatie.

Op de vraag wat hij na zijn pensioen gaat doen, antwoordde hij dat er een hele reeks van mogelijkheden voor hem ligt. ,,Er zijn vele opties, van filantropie tot openbare dienstverlening. Ik heb echt nog geen idee wat de toekomst inhoudt.''