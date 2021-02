Groot-Brittannië vreest ‘The Beast from the East’

Na Nederland zet nu Groot-Brittannië zich schrap voor sneeuwstorm Darcy. Meteorologen waarschuwen voor een snoeiharde ijzige wind en zware sneeuwval. Gevreesd wordt voor een verkeerschaos. Ook Duitsland ondervindt veel last van het winterweer, terwijl de overlast in België meevalt.

In Groot-Brittannië hebben ze een toepasselijke naam voor sneeuwstorm Darcy: ‘The Beast from the East’. De snijdende, ijskoude wind vanuit Oekraïne en het Zwarte Zee-gebied zorgt ook bij de Britten voor veel sneeuwpret én ongemak.

Meteorologen waarschuwen voor flinke sneeuwval. In sommige delen van het land wordt een sneeuwdek van 30 centimeter verwacht. De wind raast soms met windsnelheden van boven de 70 kilometer per uur over Groot-Brittannië.

Stroom

Vooral de zuidoostkust houdt rekening met veel sneeuw, regen en mogelijk overstromingen In sommige andere regio’s is de stroom uitgevallen.

Flink pak sneeuw in Dresden.

De autoriteiten vrezen een verkeerschaos. Britten wordt geadviseerd alleen voor noodzakelijke reizen de weg op te gaan. Voor het grootste deel van het land is code geel van kracht, in sommige regio’s code oranje.

De harde wind en sneeuw zorgen in Duitsland ook voor veel verkeersproblemen. Het is glad, er liggen sneeuwduinen op autosnelwegen en er zijn kapotte bovenleidingen boven het spoor.

In de stad Münster, een van de zwaarst getroffen plaatsen, lag er zoveel sneeuw op straat dat ambulances niet meer konden rijden en al het openbaar vervoer werd stilgelegd. Er was meer dan 30 centimeter sneeuw gevallen. In sommige delen lag de sneeuw tot een meter hoog.

Gewond

Op de Duitse wegen zijn al honderden ongelukken gebeurd. Alleen in de deelstaat Noordrijn-Westfalen zijn al 222 ongevallen geteld. In totaal zijn volgens de politie zeker 28 mensen ernstig gewond geraakt door de gladheid.

Langlaufen in de straten van de Oost-Duitse stad Derenburg.

De Duitse meteorologische dienst DWD adviseert mensen dringend om thuis te blijven. Voor daklozen is extra noodopvang.

Nadat gisteren het treinverkeer in enkele noordelijke deelstaten was stilgelegd, vielen vandaag ook in het zuidelijker gelegen Ruhrgebied treinen uit. Treinverbindingen tussen Hamburg, Hannover, Berlijn en het westen zijn stilgelegd door sneeuw op het spoor.

Het treinverkeer ondervindt veel last van de sneeuw.

In Wuppertal, in het westen van Duitsland, moesten brandweerlieden zes passagiers van een verhoogde spoorbaan redden, nadat hun trein stopte vanwege de weersomstandigheden. Hulpverleners klommen op ladders om de mensen in de trein te bereiken en ze naar beneden te helpen.

Duitsland beleeft een weekend van extreme weersomstandigheden. Waar het in het noorden flink vriest en sneeuwt door een ijskoude wind uit het poolgebied, genieten Duitsers in het zuiden van relatief zacht en nat weer door een lagedrukgebied uit Zuidwest-Europa.

Op de Duitse wegen waren veel ongelukken.

Gedenkwaardig

Het verschil in temperatuur tussen het noorden en zuiden is bijna 20 graden. Duitse meteorologen spreken van een ‘gedenkwaardige gebeurtenis’ die zelden voorkomt.

Het zachte weer in het zuiden verhoogt het risico op overstromingen door de smeltende sneeuw. Verschillende rivieren treden al buiten hun oevers en zware regenval heeft geleid tot modderstromen.

Ook Vlaanderen werd wakker onder een laag sneeuw van 2 tot 6 centimeter. Bij de zuiderburen blijft het de komende week flink vriezen, met temperaturen van soms -10 graden. Een officiële koudegolf is reëel. In het zuidoosten van België sneeuwt het helemaal niet en is het rond de 5 graden.

