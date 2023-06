Grootscheepse reddingsactie voor Nederlanders langs de kust van Albanië

Twee Nederlandse toeristen zijn gered uit een gevaarlijke situatie tijdens hun vakantie in Albanië. Nadat de politie met man en macht gezocht had, werden zij uiteindelijk gevonden en naar een veilige plek gebracht.

De kust en kliffen rondom het populaire badplaatsje Himarë in het zuiden van Albanie vormden het decor van een zoektocht naar twee Nederlandse reizigers die in problemen waren gekomen. In de baai van het nabijgelegen Filikuri kwamen zij - door nog onbekende redenen - vast te zitten. Hun veiligheid kwam daarbij duidelijk in gevaar. ,,Nadat wij een melding hadden ontvangen, is de politie van Dhërmi meteen gaan zoeken”, laat de politie in diverse Albanese media weten. De politie pakte flink uit: met zowel manschappen uit Himarë als Dhërmi werd heel intensief en nauwkeurig gezocht.

,,De politie - opgedeeld in groepen op zee en aan land - heeft urenlang gezocht en trof uiteindelijk de toeristen aan. Zij konden worden gered en met de hulp van een politieboot naar land worden gebracht", aldus de politie. Een van hen raakte (licht)gewond. Volgens de politie zijn zij inmiddels in goede omstandigheden. Daarop zijn de twee terug naar hun vakantieverblijf in Himarë gegaan. Albanië is de laatste jaren steeds populairder onder Nederlandse toeristen. Met name het zuidelijke strandgebied is daarbij een trekpleister.

Wildwaterrivier

Het is de tweede keer in korte tijd dat Nederlanders in Albanië in de problemen komen. Begin mei overleed een 67-jarige man uit Veghel die uit een boot op een wildwaterrivier viel en verdween. Ook zijn vrouw kwam in het kolkende water terecht, maar overleefde het wel. Na een paar dagen werd het lichaam van de man gevonden.

Volledig scherm Het gebied waar de Nederlandse man vermist raakte begin mei 2023. © ANP / Westend61