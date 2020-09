Grootste Spaanse drugsvangst ooit op zee: ruim 30 ton hasj in zeiljachten, ook Nederlandse

liveblog corona LIVE | Horecabran­che: opvolgen mondkapjes­ad­vies is aan de ondernemer

21:42 Voor heel Nederland geldt vanaf nu een dringend advies om in de publieke ruimte een mondkapje te dragen. Het aantal coronabesmettingen is in 24 uur tijd met 3294 gestegen. Dat is een nieuw dagrecord. In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 20.000 nieuwe besmettingen gemeld. Zorgminister Hugo de Jonge hoopt dat er eind oktober 70.000 testen per dag kunnen worden afgenomen. Het zijn er nu ongeveer 40.000. Lees in dit liveblog alles over het coronavirus. Het liveblog van de afgelopen dagen lees je hier terug.