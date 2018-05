Grootste vliegramp ooit vermeden: 'onvoorstelbaar nipt'

De Amerikaanse National Transportation Safety Board (NTSB) heeft de videobeelden van een bijna-crash openbaar gemaakt. Het onderzoek naar het ernstige voorval, waarbij honderden passagiers ontsnapten aan een ware ramp, loopt nog. ,,Een Airbus die botst met vier andere toestellen vol kerosine en passagiers, dan kan je je wel inbeelden wat voor een tragedie dat was geweest”, zei luchtvaartexpert Ross Aimer.



In de video komt de Airbus A320 van Air Canada helemaal bovenaan in beeld aangevlogen om te landen. Negeer dus het taxiënde vliegtuig van Frontier onderaan het scherm. Na 1 minuut en 7 seconden zie je het landende toestel plots weer optrekken. Een ramp is vermeden.



7 juli 2017. Vlucht 759 van Air Canada krijgt toestemming om te landen op baan 28R, maar maakt zich per ongeluk op voor een landing op de parallelle taxibaan C. Daar zijn vier passagiersvliegtuigen aan het wachten om te mogen opstijgen. De piloot van Air Canada vraagt bevestiging van de landingsbaan, omdat ze 'lichten zagen'. De luchtverkeersleiding bevestigt: ,,U bent de enige op landingsbaan 28 rechts”.