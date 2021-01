Grote brand bij Serum Institute in India, grootste vaccinproducent ter wereld

In het Serum Institute of India, de grootste vaccinproducent ter wereld, woedt vanmiddag een grote brand. De fabriek, gelegen in Pune in het westen van India, is samen met AstraZeneca en Oxford University bezig met de ontwikkeling van het Covishield-coronavaccin. De productie van het vaccin is niet in gevaar, meldt Reuters op basis van bronnen.

Het vuur brak donderdagmiddag (plaatselijke tijd) uit in de Indiase stad Pune in een gebouw vlak bij Terminal 1 van het instituut, meldt het Indiase nieuwsagentschap ANI. Volgens Reuters is een pand getroffen dat nog in aanbouw is.

Serum Institute of India werd opgericht in 1966 en groeide uit tot de grootste vaccinproducent ter wereld. In de strijd tegen Covid-19 werkt de farmaceut aan de productie van het coronavaccin genaamd ‘Covishield’, ontwikkeld door AstraZeneca en Oxford University.

In de fabriek worden miljoenen dosissen van vaccins geproduceerd. Volgens diverse media, waaronder Reuters, is de productie van de vaccins tegen Covid-19 niet getroffen door de brand. Ook de lokale tv-zender NDTV zei dat het onwaarschijnlijk is dat het vuur de productie van het coronavaccin zou belemmeren.

De brandweer is massaal uitgerukt om de vlammen te bestrijden. De oorzaak van de brand, die een enorme rookontwikkeling veroorzaakt, is nog niet bekend. Ook is nog onduidelijk of er slachtoffers zijn.

