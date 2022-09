Grote cocaïnevangst in Hamburg: vijf arrestaties, container gecontroleerd afgeleverd in Rotterdam

In het Duitse Keulen is een 58-jarige man gearresteerd die op grote schaal cocaïnetransporten uit Peru zou hebben georganiseerd. De arrestatie volgde op de onderschepping van 2,3 ton coke in de haven van Hamburg, eind augustus.

De Duitse hoofdverdachte werd vrijdag al gearresteerd maar de federale recherche (BKA) en douane maakten zijn arrestatie omwille van het onderzoek pas maandag bekend. Bij de aanhouding werden laptops en andere gegevensdragers alsook mobiele telefoons en contant geld in beslag genomen. In Peru werden vier vermeende handlangers opgepakt.

Lees ook Grote drugsvangst in Rotterdamse haven: 1516 kilo coke in partij hout die naar Arnhems bedrijf zou gaan

Het BKA en de douane wisten op welk schip de lading cocaïne zich bevond. Bij aankomst in de haven van Hamburg, op 31 augustus, openden ze de container en haalden er een deel van de drugs uit dat afgeleverd moest worden bij het bedrijf van de hoofdverdachte. De rest van de cocaïne lieten ze met medeweten van de Nederlandse autoriteiten via Keulen afleveren in de haven van Rotterdam.

Europa's grootste cokevangst

De onderschepte lading cocaïne is weliswaar uitzonderlijk groot maar geen recordvangst voor de douane in Hamburg. Dat was een container met maar liefst 16 ton coke verstopt in blikken plamuur afkomstig uit Paraguay. Die lading drugs werd in februari vorig jaar onderschept. Het was toen de grootste cokevangst ooit in Duitsland en Europa.

De autoriteiten in de haven van Hamburg zouden vanuit Nederland zijn getipt over de lading drugs. Volgens informatie van de publieke omroep NDR waren er in het verleden onregelmatigheden vastgesteld bij een importbedrijf uit Rotterdam. Op 12 februari 2021 controleerde de douane daarom vijf containers die dat bedrijf uit Paraguay had laten overkomen naar Hamburg. Volgens de vervoersdocumenten zouden de containers blikken plamuur moeten bevatten. Uit röntgenbeelden bleek dat er ook blikken tussen zaten die gevuld waren met iets anders.

Bij het lossen vonden douanebeambten achter een lading originele blikken, direct achter de containerdeur, blikken met drugs. Uit elk van de 20 kilo-blikken haalden ze acht pakketten met coke met een totaalgewicht van ruim 9 kilo. De pakketten bevatten ruim 1700 doses, samen goed voor meer dan 16 ton cocaïne met een straatwaarde van miljarden euro’s.

Vlaardinger en Schiedammers

Na een tip van de Hamburgse speurders namen de Nederlandse veiligheidsdiensten het Rotterdamse bedrijf onder de loep. Dat leidde in april vorig jaar tot het onderscheppen van nog eens 7,2 ton cocaïne in de haven van Antwerpen, bestemd voor hetzelfde bedrijf. Daarop werd in Nederland een verdachte aangehouden, meldden douane en Openbaar Ministerie in Hamburg destijds.

De 29-jarige Atif S. uit Vlaardingen zou de directeur van het importbedrijf zijn maar niet voor eigen rekening hebben gehandeld. S. werd in december veroordeeld tot 4,5 jaar cel. Na het onderscheppen van versleutelde berichten, verstuurd via de berichtenapp Sky Ecc, kwamen twee neven in beeld. De in Schiedam geboren twintigers werden in april gearresteerd en zitten nog steeds vast.

Volledig scherm Een deel van de onderschepte cocaïne in de blikken plamuur. © OM