Grote Europese criminele organisatie die 680 miljoen euro verdiende opgerold

Een 48-jarige Litouwer is hoofdverdachte in de zaak genaamd ‘Operatie IJsbreker’, gecoördineerd door Europol en Eurojust. Agenten arresteerden hem in Spanje. Op veertig plaatsen vielen de autoriteiten panden binnen en namen 8 miljoen euro in contanten, diamanten, goudstaven, juwelen en luxe auto’s in beslag. Ook werd een grote hoeveelheid illegale sigaretten gevonden.