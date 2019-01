Grote explosies op universiteit Lyon

Blair ziet vertrek zonder deal niet zitten

10:08 Oud-premier Tony Blair is bang voor grote economische schade wanneer Groot-Brittannië uit de EU vertrekt zonder deal. Dat zei hij in een radio-interview met de BBC. De deal die de huidige premier Theresa May presenteerde, werd dinsdagavond met een ruime meerderheid weggestemd in het Britse Lagerhuis.