Grote hasjvangst in Spanje: Nederlander vast voor smokkel in brandstoftanks vrachtwagens

met video Ex-militair van Poetins beruchte privéleger praat voor het eerst: ‘Geld is de enige motivatie’

Een voormalige militair van de Wagner-groep, een beruchte Russische paramilitaire organisatie, zegt in een eerste interview met de Amerikaanse pers dat het de leden van de groepering alleen maar om geld te doen is. ,,Er is geen andere motivatie, alleen geld. Russische vrede voor Amerikaanse dollars”, vertelt voormalig Wagner-strijdkracht Marat Gabidullin in gesprek met CNN. De huurlingen kunnen tot 5000 dollar per maand verdienen.

7 oktober