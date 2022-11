Grote stakingsdag in België: openbaar vervoer, vliegverkeer, tv en zorg liggen deels stil

Pas op als je vandaag naar Antwerpen of Brussel gaat: in België wordt een nationale stakingsdag gehouden. Met name het openbaar vervoer en het vliegverkeer zullen worden getroffen.

Sinds gisteravond 22.00 uur is het treinverkeer al verstoord. Omdat een deel van het personeel wel door werkt, hebben de Belgische spoorwegen een alternatieve dienstregeling opgesteld: één op de drie intercity’s zal rijden. Van de andere treinen: één op de vier. Internationale treinen als de Thalys en de intercity van en naar Amsterdam rijden wel. De hinder verschilt per regio. Ook metro, tram en bus in Brussel en Antwerpen zullen door de staking minder rijden.

Op Brussels Airport wordt naar verwachting 60 procent van de vluchten geannuleerd. Ook reizigers vanaf Charleroi, waarvandaan veel charters vertrekken, moeten rekening houden met annuleringen en vertragingen. Reisorganisatie TUI heeft al haar vluchten al verkast naar de luchthavens van Keulen en Maastricht, zo meldt Het Nieuwsblad. Getroffen passagiers krijgen in principe een seintje van hun vliegmaatschappij.

Ook tv-zender VRT staakt. Bepaalde actualiteitsprogramma's worden vandaag niet uitgezonden en omroep VRT heeft geen speciale uitzendingen over de Amerikaanse verkiezingen. Afvaldiensten in sommige gemeenten werken niet en ook in het onderwijs en de zorg wordt gestaakt: twee derde van de privéziekenhuizen liggen stil, alleen mensen in acute nood worden geholpen. Verwacht wordt dat de Antwerpse haven stil komt te liggen omdat ook daar het personeel het werk neerlegt.

,,Door de energiecrisis zijn mensen ­bijzonder kwaad, ze zijn ongerust over hun ­toekomst”, zegt Mathieu Verjans, algemeen ­secretaris van de christelijke vakbond het ACV, in De Standaard over de inzet van de staking. ,,Steeds meer werknemers, en niet alleen de ‘working poor’, vrezen het einde van de maand. Er zijn extra maatregelen nodig om die mensen te helpen.”

Automatische prijscompensatie

België heeft al vergelijkbare regelingen als in Nederland. Bovendien kennen België en Luxemburg als enige twee landen in de EU nog automatische prijscompensatie: de lonen stijgen automatisch mee met de prijzen. Werkgeversvoorzitter Pieter Timmermans zegt daarom niet goed te begrijpen tegen wat nu precies gestaakt wordt.

