Grote verontwaardiging in Duitsland: beruchte neonazi begraven bij joods graf

Taliban willen vrijgave banktegoe­den, maar geen samenwer­king VS in strijd tegen IS

9 oktober De taliban zijn niet van plan om samen te werken met de Verenigde Staten in de strijd tegen moslimextremisten zoals Islamitische Staat (IS). Daarnaast willen zij vrijgave van Afghaanse tegoeden. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Amir Chan Motaki volgens Afghaanse media. Na de machtsovername in augustus werd ongeveer 9 miljard dollar aan banktegoeden in het buitenland bevroren.