Grote zorgen over hulpverlening na instorten Kachovka-dam, Zelensky boos op VN en Rode Kruis

Hulpverlening na de dambreuk bij Kachovka komt moeizaam op gang. Er is onder meer gevaar voor ziektes. Oekraïne vreest echter ook voor de toekomst van de landbouw in het vruchtbare gebied. Het leeggelopen Kachovka-reservoir was de enige irrigatiebron.

Uiterst actuele gegevens zijn niet voorhanden, maar het lijkt inmiddels duidelijk dat er een gebied van zeshonderd vierkante kilometer is overstroomd na de damboorbraak bij Kachovka, afgelopen dinsdag. Volgens de Oekraïense overheid ligt ruim twee derde daarvan in het deel van de regio Cherson dat door de Russen is bezet. Ze meldt dat de gemiddelde waterhoogte 5,61 meter bedraagt, maar ook dat deze alweer aan het dalen is.

Over dodelijke slachtoffers komen maar mondjesmaat berichten naar buiten. Wel zouden er duizenden mensen en dieren geëvacueerd zijn. De watervloed zou ook veel landmijnen in het gebied hebben losgewoeld, waardoor die nu ronddrijven, met alle gevaar van dien. Ook zijn er zorgen over vervuiling door olie en chemicaliën die zijn vrijgekomen bij de ineenstorting van de dam en de waterkrachtcentrale.

Over de oorzaak wordt steeds meer bekend. Meetinstrumenten van Noorse seismologen hebben een kracht gevoeld die hen overtuigt van een explosie. Het lijkt er volgens hen op dat de dam met opzet is opgeblazen. Ook de Amerikaanse overheid gaat uit van een explosie, meldt The New York Times op basis van bronnen. Sluitend bewijs is er echter niet. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar van een aanval op de dam.

‘Morele zwakheid’

De internationale hulpverlening komt maar moeizaam op gang. President Volodymyr Zelensky wond zich daar donderdag enorm over op toen hij het getroffen gebied bezocht. Hij haalde vooral uit naar de Verenigde Naties (VN) en het Internationale Rode Kruis (voor het Oekraïense Rode Kruis had hij niets dan lof). Zelensky beschuldigde de laatste organisatie ervan ‘haar neutraliteit en internationale regels te gebruiken als dekmantel voor haar morele zwakheid’. Zijn bezorgdheid richtte zich vooral op de burgers in de bezette gebieden. ,,Er is enorm veel hulp nodig. Internationale organisaties moeten inspringen en de mensen in die gebieden helpen.’’

Volledig scherm Zo ziet het er in grote delen van Cherson nu uit. Het waterpeil zou inmiddels wel aan het zakken zijn. © REUTERS

Het Rode Kruis heeft aangegeven dat het erg ingewikkeld opereren is in het gebied. Volgens directeur Mirjana Spoljaric Egger heeft haar organisatie wel degelijk duizend mensen op de grond, maar is het tegelijk ook erg gevaarlijk. Het is immers nog altijd een oorlogsgebied. ,,We hebben erg weinig mogelijkheden om ons personeel te beschermen.’’ In sommige media wordt gesuggereerd dat ook bezuinigingen een rol spelen. Het Rode Kruis kondigde onlangs aan dat het 1800 mensen heeft moeten ontslaan om een besparing van ruim 400 miljoen te realiseren. De VN zeggen dat ze watertrucks hebben geregeld en inmiddels meer dan 100.000 flessen drinkwater, waterzuiveringstabletten en jerrycans hebben uitgedeeld. Ook proberen ze toegang te krijgen tot de gebieden die in Russische handen zijn, maar dat proces verloopt moeizaam.

Beschietingen

De strijdende partijen beschuldigen elkaar intussen van het beschieten van hulpverleners. Volgens Oekraïne worden pogingen om burgers in bezette gebieden te helpen gedwarsboomd door Russisch vuur. Een woordvoerder van het Kremlin beweert het omgekeerde: Oekraïne zou schieten op Russische hulpverleners.

Intussen lijkt het wel zeker dat de bevolking die onder Russisch bewind staat grote problemen heeft. Er gaan zelfs geruchten dat er veel mensen verdrinken, omdat hulp uitblijft. Persbureau AP citeert mensen die zeggen dat Russische soldaten boten in beslag nemen of alleen maar burgers helpen die een Russisch paspoort hebben. ,,Soldaten houden reddingswerkers bij checkpoints en pakken hun boten af’’, zegt vrijwilliger Yaroslav Vasiliev. ,,Ze zijn bang voor saboteurs, ze verdenken iedereen.’’

Vitaal belang

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft vooral zorgen over de watervoorziening en de waterzuiveringsinstallaties. Als die niet functioneren, komt de volksgezondheid ernstig in gevaar, zegt ze. Ze waarschuwt onder meer voor cholera.

Het Oekraïense ministerie van Landbouw heeft inmiddels voorspeld dat de rijke landbouwgrond in dit deel van het land ‘misschien al wel volgend jaar in een woestijn zal veranderen’. De watervoorziening uit het Kachovka-reservoir was van vitaal belang voor de irrigatiesystemen. Volgens het ministerie bevloeiden deze systemen vóór de oorlog bijna zesduizend vierkante kilometer. De dam was de enige irrigatiebron voor het verbouwen van onder meer watermeloenen, graan, sojabonen, zonnebloemen en tomaten. Het kan wel vijf jaar duren voor de dam gerepareerd is (of herbouwd). In de tussentijd kan de schade voor de sector volgens Kyiv oplopen tot 6,5 miljard euro.

Hulporganisatie Cordaid heeft vrijdag het gironummer 667 geopend om geld in te zamelen voor slachtoffers van de damdoorbraak in Oekraïne. In het rampgebied is volgens Cordaid behoefte aan schoon drinkwater, hygiëne- en voedselpakketten. Ook moeten volgens de hulporganisatie duizenden mensen en dieren worden opgevangen waarbij hulp en geld nodig is. ,,Voor al deze Oekraïners aan de frontlinie is dit de zoveelste ramp waar ze mee te maken krijgen”, zegt Paul Borsboom van Cordaid. ,,Verzwakt door het slepende conflict in hun land, onzekerheid over hun toekomst en getraumatiseerd door wat ze hebben meegemaakt hebben de bewoners rond de Kachovka-dam nu én straks als het waterpeil omlaag is heel veel hulp nodig.”