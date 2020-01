Gruwelijk! Dierenbeulen proberen Bella te verdrinken, maar worden gepakt via chip

Jane Harper liep maandagochtend samen met een vriendin langs de rivier Trent in de plaats Farndon, ten noordwesten van Nottingham. Op enig moment ontwaarde ze de kop van een hond in het water en ze aarzelde geen moment, meldt de politie van Nottinghamshire op Facebook.



Het dier op de kant trekken was echter makkelijker gezegd dan gedaan. De onverlaten die zich van de Belgische herder hadden willen ontdoen, bonden een tas met een zware steen aan de hond. ,,Het water was zo troebel’’, vertelt Jane. ,,Ik kreeg haar er niet uit, maar toen zag ik dat er iets om haar poot zat gewikkeld.’’



Het bleek een touw dat naar de draagtas met de steen voerde. Uiteindelijk slaagde de redder erin de doorweekte hond aan wal te tillen. Gealarmeerde agenten brachten de hond naar een lokale dierenarts, die zich niet alleen over haar ontfermde, maar ook de chip in haar vacht kon aflezen.