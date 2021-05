Gruwelvondst: zeven vrouwen en drie kinderen begraven op land van oud-politieagent

Video Franse politie zoekt in wildernis Cevennen met man en macht naar ‘moordende rambo’

13 mei In het Franse gehucht Les Plantiers, hartje Cevennen, is een treurige moordzaak uitgelopen op een dagenlange zoektocht door honderden agenten naar de schutter. Valentin Marcone wordt verdacht van het neerschieten van zijn baas en een collega op dinsdagochtend. Daarna vluchtte hij zwaarbewapend de wildernis in. De 29-jarige Fransman wordt neergezet als een jager die het gebied op zijn duimpje kent en heeft vooralsnog geen spoor achtergelaten. De inwoners in de regio verkeren in shock en houden hun deuren op slot.