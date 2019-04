Haagse oberschoppers Praag nog steeds verdacht van poging tot moord

Medische experts

Ober Mirek Vitek lag enkele dagen in coma en liep tal van verwondingen op, met name in zijn gezicht. Hij heeft nog steeds last van de mishandeling en eist tussen de 50.000 en 60.000 euro schadevergoeding. Arash heeft via zijn advocaat 2000 euro betaald aan het slachtoffer, werd vandaag duidelijk.

Volgens arts Ivan Prochazka - de expert van de aanklager die vanochtend als eerste het woord kreeg - komen de verwondingen van ober Mirek wel degelijk door het geweld. Hij ziet de vuistslagen en de schoppen als oorzaak van alle verwondingen en stelt dat de ‘hoge intensiteit’ van de vuistslagen (Armin sloeg tien keer op de liggende Mirek) de oorzaak is van de zware wonden aan schedel en hersenen. ,,Mirek was in levensgevaar. Hij heeft zes dagen in een neurologische kliniek gelegen”, aldus Prochazka. ,,Vooral de bloedingen in de (gezwollen) hersenen bedreigden Mireks leven.” Dat hij het heeft overleefd, is te danken aan de snelle medische hulp. Mirek zal nog lang last ondervinden van de aanval, is zijn verwachting.