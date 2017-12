Haaien spoelen bevroren als ijslolly aan op Amerikaanse kust

Haaienorganisatie Atlantic White Shark Conservancy is in de afgelopen dagen bij zeker drie gevallen te hulp geschoten. De haai die ze gisteren aantroffen was zo bevroren dat een autopsie nog zal moeten wachten. Pas als het ruim 4 meter lange dier ontdooid is, kan er meer duidelijkheid komen over waar het dier precies aan is overleden.