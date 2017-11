Haastige man scheldt druk werkend personeel ambulance uit

Een jonge ambulancemedewerkster probeerde de woedende man de situatie uit te leggen. Hij was ziedend omdat de ambulance de weg versperde. ,,Hoe wil je dit verklaren, f*cking idioot", reageert de uitzinnige automobilist zonder begrip. ,,Ga je werk doen, f*cking clown."



,,Deze man moet zichzelf de vraag stellen hoe hij zou voelen als een familielid van hem daar werd behandeld", reageert de Londense ambulancedienst op het heftige fragment. ,,Zou hij blij zijn als we belangrijke tijd hadden verspild, omdat we een betere parkeerplek hadden gezocht."



Het is het zoveelste incident in korte tijd met ambulancepersoneel. In Berlijn vernielde een man een ziekenwagen, terwijl de broeders een 1-jarig jongetje probeerde te redden. ,,Oprotten, ik moet naar mijn werk", was zijn boze reactie. In Birmingham overleed eerder deze week een man, terwijl een bestuurder een briefje achterliet op een ziekenwagen. ,,Jullie redden misschien levens, maar parkeer de ambulance op een juiste plek," was zijn boodschap.