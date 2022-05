Hagelbollen zo groot als appels vallen uit de lucht in Bulgarije

Onder meer de stad Zlatograd werd getroffen door de hagelstorm. Die stad ligt in het zuiden van het land, aan de voet van het Rodopegebergte en niet ver van de Griekse grens. ,,Een hagelwolk bedekte de hele stad”, vertelt Daniela Taseva uit Zlatograd tegen de Bulgaarse Nationale Radio (BNR). ,,De lucht werd eerst grijs en daarna zwart. Eerst begon het te regenen, daarna vielen zo'n vijftien minuten lang ijsbollen uit de lucht. Ik had schrik dat de ramen zouden breken.”



Volgens de krant Burgas24 was er onweer voorspeld en zou de hagel plots gekomen zijn terwijl de temperaturen zaterdag schommelden tussen 28 en 33 graden. Volgens de krant Dnes trof de storm ook de steden Velingrad, Nedelino en Madan en is er in de regio zware schade aan de landbouw.