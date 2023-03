‘Hahaha, ik ben zo dronken’: twee uur na dit berichtje reed Jan D. fietsster Marthe (23) dood

,,Ik schaam me kapot.” Een 25-jarige man uit Belgische Roeselare stamelde het tot vijf keer toe in de politierechtbank. Vorig jaar reed hij in zijn stad de 23-jarige Marthe Hanssens dood. Jan D. was dronken en had cannabis gebruikt. Hoewel onder meer zijn vriendin hem had gesmeekt dat niet te doen, stapte hij toch in zijn wagen. ,,Haal hem zo lang mogelijk uit het verkeer”, vraagt de familie van Marthe. Maar ook de advocaat van de doodrijder had een bijzondere vraag.

Onbezorgd en vrolijk na een avondje uit op de Batjes in Roeselare reed Marthe Hanssens kort na middernacht via de Meensesteenweg met haar fiets naar huis, op de Zilverberg. Net voor de rotonde aan de Westlaan kon ze echter geen kant meer op toen een auto tegen hoge snelheid van z’n rijvak afweek en recht op haar af kwam. De klap was verschrikkelijk. De jonge vrouw stierf ter plaatse. Bestuurder Jan D. bleef ongedeerd. Hij had 2,41 promille alcohol (ongeveer twaalf glazen) in het bloed, een speekseltest wees uit dat hij cannabis had gebruikt. De man werd voorgeleid en vrijgelaten onder strenge voorwaarden. Het ongeval veroorzaakte grote beroering in Roeselare.

Quote De automobi­list wist dat de kans groot was dat het verkeerd zou aflopen, voor hem of voor iemand anders. De omstandig­he­den maken dit drama extra zwaar Jan Leysen, advocaat familie Hanssens

Dunne grens

Dat D. nog in zijn wagen zou stappen, was hem nochtans stellig afgeraden door zowel zijn vriendin als een vriend die hij in de uren voordien via sociale media een bericht had gestuurd. ,,Ik ben zo dronken, hahaha, ik sta nog achter de toog”, schreef hij jolig. ,,Net daarom is dit niet zomaar een dodelijk ongeval”, vindt advocaat Jan Leysen, die de belangen verdedigt van de nabestaanden. ,,De automobilist wist dat de kans groot was dat het verkeerd zou aflopen, voor hem of voor iemand anders. De omstandigheden maken dit drama extra zwaar. Juridisch is dit een onopzettelijke daad maar de grens met een bewust gepleegd feit is bijzonder dun. Het ongeval is niet zomaar het gevolg van eventjes flink op het gaspedaal duwen. De actie bleef maar duren, het was ronduit onverantwoord.”

Tientallen mensen - familie, vrienden en kennissen - zakten af naar de Kortrijkse politierechtbank, waar het proces plaatsvond van het ongeval waarbij eind juni 2022 in Roeselare de 23-jarige Marthe Hanssens om het leven kwam.

Driften op de rotonde

,,Ik was net in de nachtwinkel en hoorde gierende banden”, verklaarde een getuige na het ongeval. Camerabeelden bevestigen zijn verhaal. ,,Ik ben onmiddellijk weer naar buiten gegaan, zag een voertuig driften op de rotonde en de Meensesteenweg inrijden, richting het centrum. De bestuurder reed echter veel te snel. Hij verloor de controle, reed over een betonnen verkeersgeleider en belandde zo aan de linkerkant van de weg.” Daar reed op het fietspad de 23-jarige Marthe. De klap was verschrikkelijk, de jonge vrouw had geen schijn van kans en stierf ter plaatse.

Gevaar op de weg

Het openbaar ministerie, overtuigd van de rijongeschiktheid van de Roeselarenaar, was niet mals voor de aanrijder. ,,U reed 60 kilometer per uur op de rotonde, dubbel zo snel als wat de deskundige poneert als de maximumsnelheid om veilig de rotonde te nemen. Rond 20 uur kreeg uw vriendin een bericht, dat u tequila aan het drinken was, dat het heel leuk was. Er waren ook andere berichten, maar die kon u zich nadien moeilijk herinneren. Op het moment van de feiten was u 24, had u nog geen 3 jaar uw rijbewijs. Toch had u in die korte tijd al 9 onmiddellijke inningen gekregen voor overdreven snelheid. U bent een gevaar op de weg dat moet gestopt worden.”

Quote Alleen een ingetogen houding van schuldbe­sef is op zijn plaats in het dossier. Mijn cliënt beseft maar al te goed dat zijn verantwoor­de­lijk­heid verplette­rend is Thomas Gillis, advocaat

Verpletterende verantwoordelijkheid

,,Ik wou dat ik de tijd kon terugdraaien”, sprak Jan D. in de rechtbank. ,,Ik schaam me kapot, dit mocht nooit gebeurd zijn.” Volgens Thomas Gillis, zijn advocaat, is alleen een ingetogen houding van schuldbesef op zijn plaats in het dossier. ,,Zijn verantwoordelijkheid is verpletterend en dat beseft hij maar al te goed. De rest van zijn leven zal hij met dit drama moeten omgaan. Maar ik zou willen vragen om hem niet weg te gooien uit de maatschappij. Ondanks de ernst van de feiten en de zware fouten die hij beging, heeft niemand in zijn omgeving hem laten vallen, ook de uitbater van het restaurant niet waar hij tewerkgesteld is. Maar mijn cliënt weet ook dat hem een strenge straf wacht. Als hij rijongeschikt wordt verklaard, zullen we dat aanvaarden. Maar anderzijds wil ik ook vragen dat er rekening wordt gehouden met zijn blanco strafregister.”

Jan D. (25) in de Kortrijkse politierechtbank. De man uit Roeselare veroorzaakte eind juni 2022 een ongeval in zijn stad waarbij de 23-jarige fietsster Marthe Hanssens om het leven kwam.

Grote stommiteit

De rechter was scherp voor de aanrijder. ,,U ging flagrant in de fout, ondanks talloze campagnes die er op hameren dat alcohol en drugs in het verkeer niet kunnen. U begin een grote stommiteit die makkelijk vermijdbaar was.” De vader en twee broers van Marthe, voor wie op de plaats van de feiten een herdenkingsplaats zal ingericht worden, aanhoorden alles gelaten en sereen. ,,We willen geen wraak en ook de schadevergoeding is voor ons niet belangrijk”, sprak broer Arthur, gesteund door tientallen vrienden van de familie Hanssens die naar de politierechtbank afzakten. ,,Maar uit emotionele en maatschappelijke overweging vragen wij een zo lang mogelijk rijverbod, omwille van de onverantwoordelijkheid waarmee de beklaagde zijn auto bestuurde.”

De rechter velt een vonnis op 18 april.

Op de plaats van het ongeval langs de Meensesteenweg in Roeselare, waar na het ongeval vele bloemen werden neergelegd, wordt op termijn een herdenkingsplaats ingericht voor Marthe Hanssens.

Fietsster Marthe Hanssens (23) stierf bij een ongeval langs de Meensesteenweg in Roeselare, in de nacht van 25 op 26 juni 2022.