Haïtiaan opgepakt die vermoedelijke moordenaars president rekruteerde

Volgens Leon Charles, het hoofd van de nationale politie, lijkt het erop dat Sanon zich als de nieuwe president van Haïti naar voren had willen schuiven. ,,Dit is een individu die via een privévliegtuig in Haïti is gearriveerd met een politiek doel, zei Charles zondag tijdens een persconferentie. Sanon kwam in juni aan in het Caribische land, samen met enkele Colombianen.