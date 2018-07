Halfjaar cel voor meisje (15) dat abortus pleegde na verkrachting door broer

Abortus is in Indonesië in principe alleen toegestaan als het leven van een vrouw in gevaar is. Na de zesde week van de zwangerschap is abortus sowieso verboden. Het veroordeelde meisje was al zo'n halfjaar in verwachting toen ze haar zwangerschap beëindigde. Ze kreeg hulp van haar moeder, die daarom ook voor de rechter moet verschijnen.



De broer en zus werden vorige maand opgepakt nadat bij een palmolieplantage een mannelijk babylijkje was gevonden. Lokale aanklagers eisten eerder een jaar cel tegen het meisje en zeven jaar tegen haar broer. Mogelijk gaan de aanklagers nog tegen de uitspraak in beroep.



Gezondheids- en mensenrechtenorganisaties hebben al jaren kritiek op de abortuswetgeving in Indonesië. Veel vrouwen zouden vanwege de strenge regels hun toevlucht zoeken tot gevaarlijke ingrepen in illegale klinieken, met alle risico's van dien. Zo'n 30 á 50 procent van de moedersterfte in het land is het gevolg van abortusingrepen, meldde de Wereldgezondheidsorganisatie in 2013.