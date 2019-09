Harteloze ouders dumpen zoontjes (2 en 3) naakt in daklozenkamp om ‘rust te kunnen hebben’

‘Zo triest!’ Britse moeder na ruzie verscheurd door eigen honden

20:35 In het noordwesten van Engeland is een 44-jarige vrouw door twee honden aan stukken gescheurd. De dieren vielen de vrouw in haar woning in Widnes aan, meldt de politie vandaag. Volgens een buurvrouw was het slachtoffer moeder van drie meisjes, waaronder een tweeling.