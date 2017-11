Hartverscheurend: koe rent achter haar weggehaalde kalfjes aan

SAFE schetst terzijde dat in Nieuw-Zeeland jaarlijks zeker twee miljoen kalfjes binnen vier dagen bij hun moeder worden weggehaald. ,,Een reden om voortaan geen vlees meer te eten of zuivelproducten te kopen'', propageert SAFE. De treurige video van de organisatie wordt massaal gedeeld met daarbij opmerkingen als 'zielig', 'gruwelijk' en 'dieptriest'. Ook in Nederland is het gangbaar dat kalfjes binnen 12 uur na de geboorte worden gescheiden van de koe. Blijven ze langer bij de moeder dan zorgt dat, in tegenstelling tot wat SAFE beweert, juist voor meer gedragsproblemen. Wel is het zo dat kalfjes wat socialer worden als ze langer bij de moeder blijven.