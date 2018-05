Hawaï getroffen door serie aardbevingen

Trump en Zuid-Koreaanse premier Moon bereiden samen topontmoe­ting Kim voor

1:23 De Amerikaanse president Donald Trump ontvangt op 22 mei de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in in het Witte Huis in Washington. De twee regeringsleiders zullen dan praten over de aanstaande topontmoeting tussen Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, zo heeft het Witte Huis meegedeeld.