Heel Europa weet nu wat ‘been stijf houden’ betekent

De buitenlandse media staan vol met Rutte. De Vlaamse krant De Standaard verklaart bijvoorbeeld het waarom van zijn stijve been: ‘De hardnekkigheid waarmee Rutte bleef vechten voor zijn gelijk heeft veel te maken met de Nederlandse politiek. In maart vinden in Nederland parlementsverkiezingen plaats. Hoewel Rutte al tien jaar premier is en zijn partij in de peilingen een straatlengte voor ligt, vindt hij dat hij zich geen nederlaag in Brussel kan veroorloven. Als hij buigt, krijgt hij de wind van voren, zowel in de Tweede Kamer als in de publieke opinie’.



‘Rutte is de gebeten hond. En niet alleen bij Macron, ook bij Merkel en twintig andere leiders’, aldus De Morgen.



De Franse krant Le Figaro schrijft dat de belangrijkste fout van Angela Merkel en Emmanuel Macron in de voorbereiding van deze cruciale top was dat ze de ‘kracht van de traagheid’ van Mark Rutte onderschatten. ‘En ook het denken dat wat bezoeken aan Den Haag en een handhaving van een comfortabele korting (op de Nederlandse EU-bijdrage) hem wel zou doen terugkomen op zijn bedenkingen.’ Een vriend van de premier zegt tegen Le Figaro: ‘Mark verandert niet van mening als hij onder druk staat. Alleen als er goede argumenten zijn, wijzigt hij zijn standpunt.’