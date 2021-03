Heel Frankrijk weer in lockdown: scholen en winkels dicht

De lockdown zoals die nu geldt in 19 Franse departementen, wordt uitgebreid naar heel Frankrijk. De maatregel gaat zaterdagavond in en zal vier weken duren.

De winkels gaan overal dicht. Fransen mogen nog maar in een straal van 10 kilometer rond hun huis naar buiten. En thuiswerken wordt de standaard. De scholen gaan bovendien drie weken dicht. Daarna worden de lessen op school in etappes hervat.

Dat heeft president Emmanuel Macron woensdagavond bekend gemaakt in een toespraak op televisie. ,,We moeten de komende weken nog even volhouden. Daarna komt het einde van de tunnel in zicht’’, zei de president. ,,De maand april wordt beslissend.’’

Hij wees erop dat de lockdown zoals die de afgelopen weken in een deel van het land gold ‘effect heeft gehad’. ,,Maar het is niet genoeg. Als we niet meer maatregelen nemen, raken we de controle over het virus kwijt.’’ Naast de beperkende maatregelen komt er ook meer hulp voor ziekenhuizen. Het aantal bedden op ic’s, nu zo’n 7000, wordt uitgebreid tot 10.000.

Half mei weer open

,,Vanaf half mei gaan we, onder strenge voorwaarden, terrassen weer openen. En daarna geleidelijk ook cafés en restaurants.’’ De situatie in Frankrijk is de afgelopen weken steeds nijpender geworden. Op dit moment is rond de 90 procent van de ic-bedden bezet. De situatie is er nu erger dan tijdens de piek van de tweede golf, in november vorig jaar.

Gemiddeld komen er per dag in heel Frankrijk zo’n 30.000 nieuwe besmettingen bij. Sinds het begin van de epidemie zijn er ruim 95.000 doden gevallen door corona.

Artsen pleiten al enige tijd voor strenge maatregelen. ,,Frankrijk is de controle kwijt’’, schreef de voorzitter van Orde van Medici (CNOM) gisteren/woensdag. ,,Het virus is aan het winnen.’’

Noodklok

De ziekenhuisvereniging FHF pleitte toen ook al voor ‘een strenge lockdown’. ,,De situatie in ziekenhuizen zal op korte termijn flink verslechteren en al helemaal als er geen strenge maatregelen worden genomen.’’ Een groep ziekenhuisartsen in Parijs en omgeving luidde afgelopen weekend de noodklok. Zij waarschuwden voor overvolle ic’s en zeiden dat ze straks wellicht moeten gaan kiezen wie ze nog kunnen behandelen en wie niet.

De situatie buiten de 19 departementen waar al een lockdown gold, is ook aan het verslechteren. Ruim de helft van het land zit, volgens de criteria van de regering, in de alarmfase: het aantal positief geteste mensen ligt er hoger dan 250 per 100.000 inwoners.

Premier Jean Castex zal donderdag het parlement toespreken. Hij gaat dan in op de stand van zaken rond de epidemie en op de maatregelen. ’s Morgens zijn er dan een debat en een stemming in de Tweede Kamer en ’s middags in de Eerste Kamer.

