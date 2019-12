Helan of Nidelan? Nieuw internationaal NL-logo zaait verwarring in China

Erwt en cavia

‘Helan gaat van naam veranderen!’ kopte staatskrant Global Times . Op sociale media werden berichten over het nieuws meer dan 400 miljoen keer bekeken. In reacties vroeg men zich af waarom het mooi klinkende 'Helan', een combinatie van karakters die lotus en orchidee betekenen, werd afgeschaft. En of de Chinese woorden voor erwt en cavia, respectievelijk 'Helan boon' en 'Helan big', nu ook moesten veranderen. Vandaag meldt de Nederlandse ambassade in Peking dat het om een misverstand ging. ,,Bedankt voor alle aandacht’’, schreef de ambassade op Weibo, de Chinese variant van Twitter. ,,Helan is nog steeds Helan.” Volgens een persbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken is de nieuwe stijl bedoeld om ‘nog duidelijker te laten zien wat Nederland te bieden heeft’.

Nodige kritiek

Het ontwerp kostte het verantwoordelijke ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 200.000 euro. Een hoop geld, zo beaamde minister Sigrid Kaag na de nodige kritiek. ,,Het werd tijd om het logo aan te passen en Nederland als Nederland in alle officiële communicatie naar buiten te dragen. Maar de wereld staat in brand, dus het is heel goed dat we het in Nederland in ieder geval over dit logo kunnen hebben.’’



De twee ton ontwerpkosten vindt de bewindsvrouw een ‘relatief kleine investering‘, gezien de opbrengsten. ,,Het was tijd voor iets nieuws. Hiervoor hadden we een plaatje van een tulp, met daarnaast ‘Holland’. We zijn natuurlijk Nederland, en we leven in de eenentwintigste eeuw. Daarom is het goed om met een nieuw logo de wereld in te gaan. Dat doen heel veel landen.’’