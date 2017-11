Help, ons eiland wordt verkocht!

UPDATE Dit weten we over de dader van de aanslag in Manhattan

15:55 In de pick-uptruck waarmee Sayfullo Saipov (29) gisteren op fietsers en voetgangers in New York inreed, zou een briefje hebben gelegen. Handgeschreven. Daarin stelt hij de aanslag namens terreurgroep IS te hebben gepleegd. Ook lag er een IS-vlag in het voertuig. De Oezbeek heeft er zelf nog niets over verklaard. Het is al de derde Oezbeek die dit jaar een grote aanslag pleegde.