Hennie van der Most vraagt 16 miljoen voor zijn Duits attractiepark

Omdat hij dus nog miljoenen moet investeren en niet met een bank werkt, staat het in 1995 geopende Wunderland Kalkar – voorheen Kernwasser Wunderland – dus te koop. Hij heeft in de loop der jaren 50 miljoen euro in Kalkar geïnvesteerd, zegt Van der Most. „Daar is natuurlijk flink op afgeschreven in de loop der jaren. Wunderland rendeert goed, met tussen de 600.000 en 700.000 bezoekers per jaar. De vraagprijs is reëel.”



Bedrijfsleider Han Groot Obbink zegt in dagblad Rheinische Post, dat voorwaarde bij de overname is dat alle 375 medewerkers in Kalkar in dienst kunnen blijven en dat de verkoop geen haast heeft. „Als er morgen een koper komt is het goed, maar over vijf of tien jaren kan ook.”