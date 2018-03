Herdenking aanslagen Brussel gaat mis: 'premier kwam ons zelfs niet groeten'

Voor de getroffen families blijft de herdenking een moeilijke dag waarop ze veel steun vinden bij elkaar. Dit jaar willen de slachtofferorganisaties de banden met de first responders, de mensen van de hulpdiensten die als eerste ter plaatse kwamen, aanhalen. ,,Het contact met de hen is erg belangrijk. Zij werden vorig jaar wat vergeten, maar ook zij zijn slachtoffer en kampen ook al twee jaar met moeilijkheden'', vertelt Philippe Vansteenkiste, die zijn zus verloor op Zaventem en oprichter is van slachtofferorganisatie V-Europe. ,,We gaan vandaag niet over politiek praten, maar we kunnen wel zeggen dat de posttraumatische stress echt wel bestaat bij vele mensen. Het lijkt voor hen alsof het gisteren is gebeurd'', besluit Vansteenkiste.



De herdenkingsdag begon op Brussels Airport. Om 7.58 uur hield premier Charles Michel er samen met de slachtoffers en hun naasten en het personeel van Brussels Airport een minuut stilte. Dat is het exacte tijdstip waarop de terroristen Ibrahim El Bakraoui (29) en Najim Laachraoui (24) koffers vol explosieven lieten ontploffen in de vertrekhal van de luchthaven. Michel legde vervolgens bloemen neer bij de herdenkingsplaat in de vertrekhal.