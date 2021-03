Herders van de Bidens verlaten Witte Huis na vermeend bijtincident: ‘Kunnen beter chihuahua nemen’

Er zou een ‘bijtincident’ hebben plaatsgevonden tussen de twee jaar oude Major en een lid van het beveiligingspersoneel, meldt The New York Times. Volgens ingewijden van het Witte Huis zijn de Duitse herders inderdaad terug naar Delaware, waar ze eerst woonden, al zou dat vaker gebeuren als first lady Jill niet thuis is.



Martin Gaus, expert op het gebied van hondengedrag, benadrukt allereerst dat het niet bekend is hoe het vermeende bijtincident precies heeft plaatsgevonden. ,,Een herder is een hond die van nature erg waakzaam is en in eerste instantie wantrouwend is naar nieuwe mensen", legt Gaus uit. ,,Als een werknemer dan heel goedbedoeld op zo'n hond af loopt om hem te aaien, kan het zijn dat hij in een reflex kort bijt. We weten dus niet precies hoe dat is gegaan.”

Volgens Gaus ziet een Duitse herder het huis waarin ‘ie woont als zijn territorium. Iedereen die voorbij de deur, of poort, komt betreedt in principe zijn terrein. ,,Dan slaan die honden aan. Zeker in een nieuwe omgeving moeten ze daaraan wennen.” De hondenexpert denkt daarbij dat het Witte Huis absoluut geen fijne plek is voor een herder. ,,Het is daar waarschijnlijk een zoete inval de hele dag door, met tientallen mensen die in- en uitlopen.” Een uiterst moeilijke situatie, volgens de hondenkenner. ,,Biden kan beter een chihuahua nemen.”

Nieuwe omgeving

Om een dergelijke verhuizing te laten slagen, is het in de ogen van Gaus belangrijk om de honden geleidelijk aan de nieuwe omgeving te laten wennen. ,,Veel mensen tegelijkertijd, ook nog in een nieuw huis, dat is gewoon overweldigend voor die dieren.”

En is het voor de honden niet erg dat ze nu terug moeten naar hun oude huis? ,,Het fantastische van honden is dat ze zich aan kunnen passen aan een nieuwe omgeving", aldus Gaus. ,,Zolang ze maar goed worden opgevangen en niet in een hok wordt gestopt.” Dat ze Jill en Joe Biden misschien even niet zien, hoeft niet veel uit te maken. ,,Stel dat ze een jaar later op visite komen, herkennen ze hen direct weer.”

De twee Duitse herders trokken in het Witte Huis vlak nadat Jill en Joe Biden naar Washington verhuisden. Champ is al twaalf jaar lid van de Biden-familie, Major is sinds twee jaar bij de Bidens en werd geadopteerd toen hij door de Delaware Human Association was opgevangen voor medische zorg.