Het 2G-plus-effect: bezoekers mijden troosteloze Weihnachtsmarkt Nordhorn

NORDHORN - Door de 2G plus-regel in de Grafschaft Bentheim komt de Weihnachtsmarkt in Nordhorn in het gedrang. Er is feitelijk geen voedingsbodem meer voor. Bleef het aantal bezoekers in het begin van deze week al tot een minimum beperkt, de invoering van de 2G-plus-regel op woensdag zorgde helemaal voor een kaalslag.