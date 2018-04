Het Afrikaanse continent splitst zich in tweeën

Amerikaans museum vindt Hollandse meester in magazijn

3:31 Toen een Amerikaanse museumdirecteur twee jaar geleden in een rommelkast een schilderij vol watervlekken zag, had hij geen idee dat hij een miljoenenwerk in handen had. Robert Warren was in zijn museum in Iowa naar iets heel anders op zoek, maar vond een schilderij van een Hollandse meester uit de zestiende eeuw.