Het brexit-akkoord onder de loep

Burgers

Het was een groot punt van zorg: de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en andersom. Het gaat in totaal om meer dan 4 miljoen mensen. In het Verenigd Koninkrijk wonen 3,2 miljoen mensen uit EU-lidstaten, onder wie zo’n 100.000 Nederlanders. En van de 1,2 miljoen Britten in de EU leven er rond de 46.000 in Nederland. In dit akkoord is geregeld dat er voor hen in principe niks verandert als de Britten op 29 maart volgend jaar vertrekken uit de Europese Unie. Ze kunnen hun ‘huidige activiteiten’ (wonen, werken en studeren) gewoon voortzetten volgens de afspraken die gemaakt zijn toen ze emigreerden. Niemand wordt dus uitgezet of onderworpen aan andere/strengere regels. Ook fijn: directe familie mag zich gewoon bij hen blijven voegen in het ‘gastland’.