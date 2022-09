Het draaiboek voor de komende dagen: rouwperiode begint met de komst van koning Charles naar Londen

Het Britse volkslied wijzigde zonder ceremonie na het overlijden van koningin Elizabeth II. Toen ze gistermiddag in Balmoral Castle haar laatste adem uitblies, kreeg de tekst automatisch een aanpassing. Troonopvolger Charles volgde haar stilzwijgend op als monarch, waardoor God Save The Queen automatisch God Save The King werd. Als King Charles III vliegt de oudste zoon van de vorstin vandaag naar Londen.

Op D-Day+1, zoals de eerste dag van rouw in het draaiboek staat vermeld, laat hij met Queen Consort Camilla zijn overleden moeder achter op het landgoed in Schotland. Charles ontmoet na aankomst premier Liz Truss in Buckingham Palace, het werkpaleis van de koninklijke familie. Na zijn eerste audiëntie ontvangt hij de Earl Marshal, die de leiding heeft over het plannen van de begrafenis.

Toespraak

Als Charles met een handtekening zijn goedkeuring aan de ceremonie heeft gegeven, bereidt hij zich voor op een toespraak. Deze speech, vooraf opgenomen, komt zonder tegenbericht om 18.00 uur Engelse tijd op de televisie. Op de achtergrond vinden andere plichtplegingen en rituelen plaats die zijn vastgelegd in operatie ‘London Bridge’, het protocol rond de dood van Elizabeth.

Om 12.00 uur luidt de Sebastapol Bell in de Round Tower van Windsor Castle, waar de koningin woonde, elke minuut één keer voor elk van haar 96 levensjaren. In Hyde Park in Londen vuurt de Royal Horse Artillery saluutschoten af. In andere delen van het VK en de rest van het Gemenebest volgen ceremoniële eenheden dit voorbeeld. De vlaggen hangen onderwijl halfstok.

Volledig scherm Ook in de Gemenebest wordt gerouwd om Elizabeth, zoals hier in Sydney in Australië. © AP

Rouwperiode

De regering van premier Truss bepaalt vandaag de lengte van de rouwperiode, die tot de dag na de staatsbegrafenis duurt. In St Paul’s Cathedral wordt op een nog nader te bepalen tijdstip een herdenkingsdienst gehouden, waarbij het kabinet aanwezig is. De koningin blijft vrijwel zeker tot zondag in Balmoral Castle opgebaard om lakeien en getrouwen de gelegenheid te bieden afscheid van haar te nemen.

Daarna wordt ze overgebracht naar de troonkamer van het Palace of Holyroodhouse in Edinburgh. Maandag gaat haar kist over de Royal Mile in de Schotse hoofdstad naar St Giles’ Cathedral, waar een wake voor haar wordt gehouden in het bijzijn van haar vier kinderen. Haar stoffelijk overschot gaat de volgende ochtend per vliegtuig naar Londen in afwachting van de uitvaart.

Blader in de interactieve tijdlijn door belangrijke momenten in het leven van Elizabeth. Het verhaal gaat daarna verder.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De keuze voor de verplaatsing naar Edinburgh vloeit voort uit Operatie Eenhoorn, het scenario voor wanneer de koningin in Schotland zou komen te overlijden. Charles, die een meerdaagse rouwtoer door het Verenigd Koninkrijk gaat maken, mag haar al hebben opgevolgd, op zijn kroning moet hij waarschijnlijk wachten tot volgend jaar. De Accession Council komt zaterdag om 10.00 uur in St James’s Palace bijeen om hem formeel tot monarch uit te roepen.

Geen vergaderingen en voetbal

Tijdens de rouwperiode komt het parlement in Westminster niet bijeen. Sportwedstrijden zijn in elk geval vandaag afgelast, maar mogelijk wordt dit uitgebreid tot het weekeinde. Om 09.00 uur vergadert de Premier League over het stilleggen van de voetbalcompetitie.

De komende dagen krijgt de nieuwe premier Liz Truss meteen veel op haar schouders. Ze was nog geen twee dagen de leider van Groot-Brittannië toen de koningin gisteren overleed: