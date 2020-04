Het gaat beter met Italië, waardoor de vrouwen het juist zwaarder gaan krijgen

‘Luca, zal ik je even een schone luier omdoen?’ Met zijn grote groene ogen kijkt hij me aan. ‘Nee, mama’, zegt hij in het voorbijgaan, mij verder negerend. Alles wat papa prima kan – mijn oudste zoon helpen bij het huiswerk maken, de jongste in bad doen of zelfs een glaasje water halen – dat moet mama doen. Maar mama heeft het druk. Haar kantoor is gesloten, haar werk doet ze vanuit huis. De vele (nu tele-)conferenties coördineert ze aan de keukentafel. Ik werk, aan de andere kant van het huis, vanuit mijn eigen kamer. De kinderen pendelen heen en weer, al hebben ze de neiging om vooral in de keuken te vertoeven. Hoewel ik mijn uiterste best doe mijn steentje bij te dragen aan zowel het huishouden als het opvangen van kinderen, komt het meeste werk uiteindelijk toch op mijn vrouw neer. Mea Culpa, ik weet het. Zij is niet de enige, maar het is niet de schuld van de mannen, schrijven advocate Andrea Catizone en journaliste Antonella Madeo in een open brief aan de minister van onderwijs.

Het is, helaas, nog steeds zo dat mannen in Italië meer verdienen dan vrouwen en dus wordt in deze onzekere tijden hun salaris veiliggesteld, betogen ze. Het risico is heel groot dat als straks de bedrijven weer open gaan en de scholen gesloten blijven, het de vrouwen zijn die thuis zullen blijven om voor de kinderen te zorgen. Buitenschoolse opvang is in Italië vaak in handen van opa’s en oma’s en dat zijn nou juist de mensen die het kwetsbaarst zijn. Dat is dus geen optie.



Er is geld beschikbaar om een babysitter in te huren, maar een vreemde in huis halen die, misschien, ook op andere kinderen past, is nu wellicht niet heel erg verstandig. We zullen het zelf moeten oplossen.



Komende periode gaat het kantoor van mijn vrouw weer open, mijn werkkamer blijft gewoon waar hij is. Luca zal er dus aan moeten wennen dat papa zijn luiers verschoont of wachten tot mama thuis weer komt. Weet niet zeker of hij voor het eerste gaat.