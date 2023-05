Het is pas mei, maar Zuid-Franse regio verbiedt nu al verkoop zwembadjes vanwege extreme droogte

Een zwembad voor in de tuin kopen, ook een doodgewoon opblaasexemplaar, kan over een paar dagen niet meer in een deel van Zuid-Frankrijk. Het toenemende watertekort noopt tot een verbod. Ook auto’s wassen, de tuin sproeien en het vullen van zwembaden is uit den boze.

Volgens Christophe Béchu, minister van Ecologische Transitie van Frankrijk, heerst in het departement Pyrénées-Orientales, dat aan het Spaanse Catalonië grenst, vanaf 10 mei officieel een ‘droogtecrisis’. ,,We moeten af van onze cultuur van overvloed”, zegt Béchu. Dat de zwembadverkoop wordt verboden is ‘om te voorkomen dat mensen in de verleiding komen om te doen wat ze in feite toch al niet mogen doen - namelijk ze vullen’.

Het Franse departement, dat deels grenst aan de Middellandse zee, heeft volgens Béchu al meer dan een jaar geen volle dag regen gekend. ,,Bij een crisis als deze is het eigenlijk heel eenvoudig: het gaat om drinkwater en niets anders. Klimaatverandering is hier en nu. We moeten af van onze cultuur van overvloed. We moeten veel terughoudender omgaan met de hulpbronnen die we hebben”, zei hij vrijdagochtend op de Franse zender RTL. In delen van het district zijn de grondwaterlagen zo laag dat deskundigen vrezen dat er zout uit de zee zal wegsijpelen, waardoor leidingwater ondrinkbaar zou worden.

Crisisniveau

Het verbod op het besproeien van tuinen, het wassen van auto’s en het vullen van zwembaden geldt ook al in andere regio’s, maar daar is de verkoop van zwembaden (nog) niet aan banden gelegd. In Frankrijk gingen vorige maand al de alarmbellen af, omdat er deze winter lang niet genoeg regen viel om de toch al uitgeputte watervoorraden aan te vullen. Half april woedde al de eerste grote bosbrand, uitzonderlijk vroeg in het jaar.

Pyrénées-Orientales wordt het vierde district waar de droogte officieel op ‘crisisniveau’ is. Meer dan veertig andere departementen - die samen bijna de helft van het land beslaan - bevinden zich nu, begin mei, op het niveau ‘alert’ of ‘waakzaam’. Er wordt voorspeld dat de watertekorten ernstiger zullen zijn dan vorig jaar.

Ongeveer tweeduizend dorpen en steden dreigen dit jaar hun watervoorziening te verliezen, meent Béchu. Vorig jaar hadden duizend gemeenten ernstige problemen, waarvan er ongeveer vierhonderd moesten worden voorzien van flessen of mobiele reservoirs. ,,De oorlog om het water die door de daling van de voorraden is ontketend, vormt een echte bedreiging voor onze natie.”

Extreme droogte en hitterecords

In heel Zuid-Europa is de droogte een groot probleem. In Italië stond het water in het Gardameer 60 centimeter lager dan normaal in de winter. Dat is in dertig jaar niet voorgekomen. In de laatste laatste week van april hadden Spanje en Portugal al last van een hittegolf. Op sommige plekken werd het wel 40 graden. In Portugal werden 78 jaar oude hitterecords voor de maand april verbroken.

