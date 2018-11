Het leven in Charleroi is te zwaar geworden

Dit is geen mooie dag voor een bezoek aan Charleroi. Het is koud en grauw, en er valt een langzame regen over de grootste stad van Wallonië. Het lijkt af en toe wel of ze rilt van het winterweer, maar het kan ook zijn dat ze nog moet bijkomen van de rellen van de afgelopen dagen. En misschien is ze bang dat er meer volgen. De rust is dan wel weergekeerd, maar rust kan ook bedriegen.



Vraag het Antoine en de schrik komt terug in zijn ogen. Hij zit op de kille grond, met zijn kat aan een touwtje naast zich, en hij vraagt om geld. Hij zag het gebeuren, zondagavond op het Jules Hiernaux-plein, toen er van alles vlam vatte en jonge jongens stenen en staven naar de politie gooiden. En hij hoorde van anderen hoe er elders in het centrum ruiten en etalages sneuvelden, dat er met molotovcocktails werd gegooid en dat de politie waterkanonnen inzette. ,,Maar de demonstranten en de relschoppers hebben niks met elkaar te maken'', zegt hij. ,,Het zijn twee verschillende groepen.”



De relschoppers, dat zijn vooral jongeren met een strafblad, meldt de politie. Ze komen uit Charleroi zelf, maar vooral uit de wijde omgeving, puur voor het geweld. De demonstranten, dat zijn de mensen met de gele hesjes, en zij kunnen wél rekenen op sympathie, ook die van Antoine. Het leven in deze streek is te zwaar geworden. De directe aanleiding voor de protesten van les gilets jaunes zijn de hoge brandstof- en energieprijzen, net als in Frankrijk. Ze blokkeren snelwegen en brandstofdepots, zodat de pompen niet meer bevoorraad kunnen worden. Het gevoel van onbehagen zit echter veel dieper. Het gaat over werk, wonen en eten, en uiteindelijk over perspectief.