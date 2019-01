Het Louvre breekt alle records, maar zijn ze daar wel zo blij mee?

Het Louvre in Parijs heeft vorig jaar 10,2 miljoen bezoekers getrokken. Dat is 25 procent meer dan het jaar ervoor en een record voor het Franse museum, en ook mondiaal een unicum. ,,Er is in de wereld nog nooit een museum geweest dat zó veel bezoekers trekt’’, stelt het Louvre in een persbericht. Maar de toevloed staat ook garant voor opstoppingen en ergernissen.

Meer dan tien miljoen bezoekers per jaar staat gelijk aan ruim 32.000 mensen per dag, oftewel meer dan 3.000 bezoekers per uur. De zaal waar bijvoorbeeld de wereldberoemde Mona Lisa hangt, is vaak een ondoordringbare vesting, waar alleen nog dankzij kundig armworstelen een glimp kan worden opgevangen van het meesterwerk van Leonardo da Vinci.

,,Er staan gigantische wachtrijen en de zalen met hun krioelende menigten lijken nog het meest op een metroperron tijdens de spitsuren’’, schreef website Paris Vox. ,,Je kunt je afvragen of het succes alleen maar positief is.’’

Volledig scherm Twee Amerikaanse toeristen nemen een selfie voor het Louvre. © AP

Probleem

Het Louvre beaamt dat de drukte een probleem vormt. ,,We willen niet alleen maar meer bezoekers, we willen ze ook beter ontvangen’’, zegt directeur Jean-Luc Martinez. ,,We hebben al aanpassingen gedaan, renovaties uitgevoerd, en toegangskaartjes voor bepaalde tijdstippen ingevoerd. Daardoor zijn de wachtrijen korter geworden.’’

Vanaf dit weekend zet het Louvre een nieuwe stap: elke eerste zaterdagavond van de maand is het museum gratis toegankelijk. Dat moet zorgen voor een betere ‘spreiding’ van het publiek. In ruil daarvoor komen de zes gratis zondagen in het jaar te vervallen.

Het recordaantal bezoekers heeft verschillende redenen. Allereerst werd vorig jaar de Louvre-vestiging in Abu Dhabi geopend, wat voor enorme publiciteit zorgde, óók voor het ‘moedermuseum’ in Parijs. Zangeres Beyoncé en haar echtgenoot Jay-Z namen de videoclip voor hun nummer ‘Apes..it’ op in het museum. Online keken daar meer dan 150 miljoen mensen naar, wat mede zorgde voor een flinke toeloop in Parijs.

Meer dan de helft van de bezoekers van het Louvre is jonger dan 30 jaar. Driekwart komt uit het buitenland. Naast Europeanen zijn dat vooral Amerikanen (1,5 miljoen) en Chinezen (1 miljoen).

Publiekstrekkers

Vanzelfsprekend is ook de kunst die in het museum te zien is, een reden voor het succes. Dé publiekstrekker vorig jaar was de historische tentoonstelling rond schilder Eugène Delacroix. Daar kwamen gemiddeld meer dan vijfduizend bezoekers per dag op af. ,,Het retrospectief is daarmee het grootste succes dat het Louvre ooit heeft geboekt’’, laat het museum weten.

Directeur Martinez benadrukt dat de toename van het aantal bezoekers de kunst ten goede komt. ,,De groei betekent dat we 15 miljoen euro extra inkomsten hebben gekregen. Daarvan wordt 20 procent gebruikt voor de aankoop van nieuwe kunstwerken.’’