Het #MeToo-schandaal waar China niets over mag horen

Degenen die snel waren konden het ongehoorde lezen: een voormalige Chinese vicepremier werd door een veertig jaar jongere ex-vriendin aangeklaagd wegens verkrachting. Even stond haar verhaal dinsdagnacht in China online en meteen ging het nieuws ook viraal.

De rappe censuur heeft niet kunnen verhinderen dat er flink over de rel wordt gesproken in China. Er circuleren screenshots van de belastende post die via omwegen soms toch bij andere Chinese (sociale) media zijn terechtgekomen. Het is ook niet niks: sportheld Peng Shuai (35) beschuldigt econoom Zhang Gaoli, voormalig vicepremier en bovenal lid van het almachtige Permanente Comité van het Politbureau, openlijk van seksueel misbruik en verkrachting.

De twee kenden elkaar. Na een knipperlichtrelatie zou de inmiddels gepensioneerde Zhang de tennisster drie jaar geleden thuis hebben ontboden voor een potje tennis met zijn vrouw. Daarna zou hij Peng hebben gedwongen tot seks, ondanks haar herhaalde weigeringen.

De twee hadden vijftien jaar geleden een relatie met wederzijdse instemming, zo wordt gezegd. Ze behielden daarna contact en daar zou de getrouwde Zhang nu misbruik van hebben gemaakt, aldus de tennisster die er op op Weibo geen doekjes om wint. ‘Ik weet dat iemand die zo voornaam is als jij, vicepremier Zhang Gaoli, zal zeggen dat je niet bang bent. Maar zelfs al lijkt het (…) op een mot die op een vlam af vliegt en zo zijn eigen ondergang uitlokt, toch zal ik de waarheid over jou vertellen.’....’Die middag gaf ik mijn toestemming niet, en ik kon niet stoppen met huilen. Je hebt me naar je huis gebracht en me gedwongen tot ­relaties met jou.’ en ook ‘Je was altijd bang dat ik iets als een recorder zou meenemen om bewijs vast te leggen, of zo. Er is geen geluidsopname, geen video-opname, alleen mijn vervormde maar heel echte ervaring’.

Beroemdheid

Peng is een beroemdheid in China. De voormalige topspeelster in het dubbelspel won 23 titels waaronder Wimbledon in Londen en Roland Garros in Parijs. Haar beschuldiging is bijzonder omdat het de eerste is tegen een zo prominente regeringsfunctionaris. Er waren sinds de #MeToo-beweging ook China had bereikt wel aanklachten tegen machtige mannen als hoogleraren, ondernemers en beroemdheden uit de media. Maar de allerhoogste partijbonzen bleven vooralsnog buiten schot.

Volledig scherm Voormalige vice-premier Zhang Gaoli (archieffoto, 2016). © AP

De reactie van de Communistische Partij om Pengs aanklacht in recordtijd te wissen geeft volgens waarnemers aan dat de autoriteiten deze zaak zeer hoog zit en ze dit alles liefst zo diep mogelijk in de doofpot willen stoppen, maar ook dat het moeilijk wordt de vuile was binnen te houden. Zoekvragen met de naam van de tennisster op Chinese sociale media zouden inmiddels zijn geblokkeerd. Screenshots van Pengs post circuleren op Twitter, dat in China niet toegankelijk is. Onder Chinezen in het buitenland wordt nu weer gediscussieerd over misdragingen van machtige mannen in China.

Meer beschuldigingen

Volgens de in Amerika wonende activiste Lü Pin - de vrouw achter het in China verboden forum ‘Feministische Stemmen’ - wordt de impact van #MeToo steeds meer merkbaar in China. ,,Toen vrouwen over hun ervaringen begonnen te praten kon niemand voorzien dat de aanklachten zulke hoge figuren konden raken”, zegt ze tegen The New York Times. Er zijn in de loop der jaren meer vrouwen naar voren gekomen met beschuldigingen van aanranding en erger. Maar in veel gevallen werd hun zaak afgewezen door een rechtbank of kregen ze te maken met censuur of boze reacties. Tennisster Peng heeft de steun gekregen van Zhou Xiaoxuan die in China een bekende televisiepresentator beschuldigde van aanranding maar die vooralsnog geen gehoor vond bij de rechter wegens ‘gebrek aan bewijs’. Inmiddels wordt ze zelf aangeklaagd wegens laster door de presentator, Zhu Jun. ‘Ik hoop dat Peng veilig is’, postte Zhou.

Geruchten en buitenlandse berichten over affaires tussen jongere vrouwen en vooraanstaande functionarissen kwamen eerder voor maar zijn een taboeonderwerp. De oprichter van de Volksrepubliek, Mao Zedong, die vier keer trouwde, was een notoire rokkenjager. Onder de huidige president Xi Jinping werden in het kader van een grote anticorruptiecampagne diverse zaken aangespannen tegen corrupte bestuurders met een zogeheten ‘wulpse levensstijl’.

De nu in opspraak geraakte Zhang ging in 2018 met pensioen en is grotendeels verdwenen uit het openbare leven, zoals gebruikelijk bij voormalige Chinese functionarissen.

Zowel Peng als Zhang zijn voor buitenlandse media onbereikbaar voor commentaar.