Het mysterie van de verdwenen kinderen in Colombia: hoe overleven ze in de jungle?

met video Erdogan roept op tot eenheid, maar haalt wel uit naar rivaal Kilicdarog­lu

De herkozen Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft zijn landgenoten in zijn overwinningsspeech opgeroepen “in eenheid en solidariteit” samen te komen. Dat deed hij in de nacht van zondag op maandag tijdens een toespraak voor duizenden aanhangers in Ankara.