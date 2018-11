Het opmerkelijke verhaal achter deze foto van Hitler en zijn Joodse vriendinnetje

Op het eerste gezicht lijkt het beeld van een man die een stralend jong meisje omhelst een tafereeltje van puur zomergeluk. Maar achter die schijnbaar zorgeloze façade gaat een heel ander beeld schuil: de man op de foto is Adolf Hitler, die zes miljoen joden de dood in zou jagen, en het kleine meisje is Rosa Bernile Nienau, een Joods kind.

Rosa Bernile Nienau en Adolf Hitler ontmoetten elkaar in de zomer van 1933 en bouwden een opmerkelijke vriendschap op nadat bleek dat ze dezelfde verjaardag deelden. Rosa en haar moeder stonden die zomer in het publiek bij Hitlers zomerhuis Bergdorf in Beieren te wachten, toen de politicus ter ore kwam dat het kleine meisje op dezelfde dag, 20 april, jarig was als hijzelf. Hitler nodigde daarop Rosa en haar moeder Karoline uit in zijn huis bovenop de berg, waar de foto’s werden genomen.

Niet veel later werd ontdekt dat Karolines moeder Joods was, wat maakte dat zowel Karoline en Rosa ook Joods waren in de ogen van de nazi’s, aangezien het jodendom in principe via de moeder wordt doorgegeven. Toch zette Hitler de vriendschap met het meisje voort en stuurde hij haar een kopie van de foto, die hij signeerde en dateerde op 16 juni 1933. Rosa voegde later haar eigen stempel toe aan de foto en tekende bloemen op de zwart-witfoto.

Pennenlikker

Tussen 1935 en 1938 schreef het meisje maar liefst 17 keer naar Hitler, tot zij en haar moeder door Hitlers privésecretaris Martin Bormann verzocht werden om geen contact meer te zoeken. ,,Hitler vond dit niet leuk”, zegt fotograaf Heinrich Hoffmann, die het kiekje maakte. ,,Er zijn mensen die een waar talent hebben voor het verkwanselen van al mijn pleziertjes”, herinnert de fotograaf zich de reactie van Hitler volgens de BBC.

In zijn boek ‘Hitler was mijn vriend’, toont Hoffmann een tweede foto van Hitler en Rosa, met de tekst ‘Hitlers schatje – hij vond het altijd leuk om haar in Bergdorf te zien tot een of andere pennenlikker vond dat ze niet van pure Arische afkomst was.’

Het jaar nadat het contact tussen Hitler en Rosa werd verbroken, brak de Tweede Wereldoorlog uit. Bij het einde, zes jaar later, waren zes miljoen joden vermoord. Ook Rosa overleefde de oorlog niet. Op haar zeventiende stierf ze in 1943 in een ziekenhuis in München in Polio, tien jaar na haar eerste ontmoeting met Hitler.

Geen propaganda