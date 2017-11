Het peperdure paradijs dat de gevangenis van Saudi-Arabië heet

In het Ritz-Carlton in de hoofdstad Riyad wachten ruim veertig schatrijke sjeiks, die zijn opgepakt op verdenking van corruptie, in een suite op het begin van hun proces.



Begin november liet de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman tal van prinsen, minister, militairen en zakenmannen oppakken op verdenking van corruptie. Hij liet hun bankrekeningen bevriezen. De verdachten werden direct naar de 'strafinrichting' gebracht.



Maar een verblijf in het vijfsterrenhotel is niet echt een straf te noemen. De lampen zijn geen tl-buizen maar kroonluchters. Het eten is niet uit de gaarkeuken maar kaviaar. Slapen doen de gevangenen in een kingsize bed in plaats van op een groezelig matrasje. In het door palmbomen omringde pand kunnen de gedetineerden zwemmen of bowlen. Het enige wat er op duidt dat het hotel een bajes is, zijn de gewapende agenten in de met marmer beklede lobby.