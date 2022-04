Het verhaal achter een tragische foto: Victor (79) ging brood halen, maar keerde niet meer terug

Victor Gubarev (79) ging in Charkov even de deur uit om brood te kopen. Levend zou hij niet meer terugkeren. Tijdens plotse beschietingen werd de bejaarde man getroffen door een granaatscherf. Zijn ongeruste dochter Yana Bachek vond hem enkele minuten later op de stoep voor zijn appartementsblok. In deze tragische video wordt ze ondersteund door haar partner, de echtgenote van Gubarev kijkt verslagen toe.

Bachek was als leerkracht Engels een online les aan het voorbereiden in haar keuken toen het artillerievuur losbarstte. Haar appartement ligt op een steenworp van de flat waar haar ouders wonen. ,,Het enige wat ik me nog herinner, is het verwoestende geluid van explosies. Ik had net zelf boodschappen gedaan”, doet Bachek het verhaal.

De vrouw kreeg daarop meteen telefoon van haar moeder. Met trillende stem vertelde ze dat Gubarev nog niet teruggekeerd was van zijn tocht naar de bakker.

Volledig scherm Yana Bachek stort in als ze het lichaam van haar vader ziet. © REUTERS

Wanhoop

Bachek wilde meteen naar buiten stormen, maar werd tegengehouden door haar vriend. Dat was voor haar maar goed ook, want enkele seconden later volgde een nieuwe aanval. ,,Ik probeerde hem te bellen, maar kreeg geen antwoord. Ik heb nog enkele minuten gewacht, maar toen heb ik toch mijn jas aangetrokken.”

Toen Bachek het lichaam van haar vader aantrof, legde een Reuters-fotograaf haar wanhoop vast. ,,Ik heb de foto gezien, maar wil dat beeld eigenlijk zo snel mogelijk vergeten”, klinkt het.

Volledig scherm Ambulanciers snelden de gebroken vrouw te hulp. © REUTERS

Chauffeur

Zeker drie burgers zijn afgelopen maandag om het leven gekomen bij beschietingen in Charkov. Gubarev was een van hen. De stad wordt bijna dagelijks gebombardeerd sinds Rusland op 24 februari de invasie startte.

Gubarev werkte vroeger als chauffeur en wagenparkbeheerder voor oliebedrijf Gazprom. Vanwege gezondheidsproblemen besloten hij en zijn echtgenote om het land niet uit te vluchten.

Volledig scherm De liefde tussen Victor Gubarev en Luybov Gubareva was op elke foto tastbaar. © REUTERS

Laatste voorwerp in zijn handen

Via foto’s haalt Bachek nu dierbare herinneringen op aan haar vader. Hoe hij tijdens vakanties aan de Zwarte Zee bijvoorbeeld de show stal met zijn Elvis-kuif. Maar tegelijk moet ze terugdenken aan de warmte die hij uitstraalde en al die keren dat hij zijn kleindochter liet lachen.

,,Ik ben als enig kind opgegroeid in een middenklassengezin, zonder al te veel geld”, aldus Bachek. ,,Mijn moeder was een pianolerares die genoot van concerten en theater. Mijn vader was dol op auto’s en hield er altijd de sfeer in. Zelfs tijdens de oorlog probeerde hij nog grapjes te maken en ons mentaal te steunen. We waren zijn twee heldinnen.”

Volledig scherm Het brood dat Gubarev ging halen, wordt als een relikwie bewaard. © REUTERS

Het brood dat Gubarev ging halen, wordt nu als een relikwie bewaard. ,,Het staat op een tafeltje in de gang. Als ik er voorbij loop, raak ik de verpakking altijd even aan. Het brood zat onder het bloed, het lukt me niet om dat echt vast te nemen. Maar anderzijds wil ik dat wel, het was het laatste voorwerp dat hij in handen had.”

Volledig scherm Yana Bachek haalt herinneringen op aan haar vader. © REUTERS