Het verhaal van de laatste overlevende slaaf

Jarenlang stond namelijk een in Afrika ontvoerde man te boek als de allerlaatste in Amerika overleden slaaf. Hij heette Oluale Kossola en ging na zijn aankomst in de VS door het leven als Cudjo Lewis. Kossola overleed in 1935. Na minutieus onderzoek komt de Britse wetenschapper Hannah Durkin, verbonden aan de Newcastle University, tot een andere conclusie. Niet Kossola maar Sally Smith, die in Benin bij haar geboorte de naam Redoshi kreeg, is de allerlaatste overledene van transatlantische slavenhandel. De vrouw overleed in 1937, in Selma (Alabama).