Hevig noodweer teistert Brazilië: zeker 14 doden en 5 vermisten

Oorlog Oekraïne Dit gebeurde er vannacht: Oekraïense legertop gelooft niks van ‘goed gebaar’ Russen

De aankondiging van Rusland om de militaire operaties bij de steden Kiev en Tsjernihiv terug te schroeven, is een poging tot misleiding van de Oekraïense militaire top. Dat meldde de generale staf van het Oekraïense leger afgelopen nacht in een update over de oorlog.

30 maart